Geen vervolging voor leraar en school na ongeluk met 4-jarige

In Rosmalen raakte in april een 4-jarig jongetje ernstig gewond door een val in het water bij een basisschool. Het Openbaar Ministerie (OM) is na onderzoek van oordeel dat de school en een leraar strafrechtelijk niets te verwijten valt. Ze worden niet vervolgd. De moeder van het kind reageert verontwaardigd tegen Omroep Brabant.

Het kind ontsnapte op 2 april 2024 op het schoolplein van basisschool Wittering kort aan de aandacht van medewerkers van de school. Het jongetje werd niet veel later bewusteloos gevonden in het water buiten het terrein van de school aan de Deltalaan. Direct werd een uitgebreid onderzoek gestart. Er werden camerabeelden bekeken en meerdere getuigen werden gehoord. Op beelden is te zien is dat de leerkracht op het plein aanwezig is bij een aantal spelende kinderen en toezicht houdt. Vervolgens is te zien dat het jongetje het schoolplein verlaat via het poortje en wegloopt. Het poortje valt direct weer dicht. De leerkracht heeft dit niet direct opgemerkt, omdat hij bezig was met een ander kindje dat zijn aandacht vroeg.

Camerabeelden

De camerabeelden hebben bevestigd wat de leerkracht heeft verklaard bij de politie. Uit zijn verklaring en die van andere aanwezigen die dag komt naar voren dat het jongetje al snel wordt gemist op het schoolplein. Na een korte zoektocht wordt hij even later gevonden. De leerkracht is ook degene die hem uit het water heeft gehaald en hulp heeft ingeschakeld. Geen strafrechtelijk verwijt

Nu vastgesteld is dat er slechts een zeer kort moment is geweest waarin het jongetje aan de aandacht is ontsnapt en de leerkracht ook niet afwezig was of bezig met andere dingen dan toezicht houden, komt het OM tot de conclusie dat de leraar geen strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

Agenten van de forensische opsporing deden onderzoek bij de school (foto: Omroep Brabant).