Kleuter die in vijver viel, is weer thuis: 'Gevochten voor zijn leven'

De kleuter (4) die vorige week dinsdag in Rosmalen bij zijn school in een vijver belandde en zwaargewond raakte, is weer thuis. De jongen heeft het ziekenhuis mogen verlaten, zo laat zijn moeder dinsdag aan Omroep Brabant weten. In het Radboudumc in Nijmegen vocht de jongen sinds het ongeluk voor zijn leven. Hij lag er op de intensive care.

Moeder Ramona Sakidin is opgelucht dat haar zoontje weer thuis is. “We waren heel erg geschrokken en bang”, zegt ze. Dinsdag was de jongen aan het einde van de ochtend buiten aan het spelen bij basisschool Wittering in Rosmalen. Hij ontsnapte aan de aandacht van de leraren, wist via een poort van het schoolplein af te komen en belandde in een vijver vlak bij de school. Na tien minuten werd hij gevonden.

"Hij ademt nog stroef en zijn gedrag is veranderd."

“Mijn zoontje is zo sterk dat hij maandag naar huis mocht”, vertelt Ramona. “Hij heeft echt gevochten voor zijn leven.” Door het ongeluk heeft het hart van de kleuter volgens zijn moeder twintig minuten stilgestaan. “De kinderarts kan nog niet zeggen of hij er iets aan overhoudt. Daarom moeten we nog regelmatig terug voor controle.” Twee dagen na het ongeluk deed een emotionele en vermoeide moeder haar verhaal bij Omroep Brabant. Haar zoontje lag toen nog aan de beademing op de intensive care. “Hij heeft net zijn ogen open gedaan”, vertelde ze. Ze had op dat moment niet verwacht dat een week na het ongeluk haar zoontje alweer thuis zou zijn. “Hij moet nog flink herstellen thuis. Hij ademt nog stroef en zijn gedrag is veranderd. We blijven hem in de gaten houden en geven hem alle ruimte om te herstellen.”

“Ik heb het recht om te weten wat er die dag precies gebeurd is.”