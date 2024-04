School krijgt kritiek na ongeluk met 4-jarige, ouders al langer bezorgd

Basisschool Wittering in Rosmalen krijgt kritiek van ouders. Eerder deze week kwam een 4-jarig jongetje onder schooltijd in een vijver terecht. Hij raakte zwaargewond. Uit eerste onderzoek van de politie en de onderwijsinspectie zou blijken dat het om een ongeluk gaat. Maar ouders zeggen tegen Omroep Brabant dat ze al vaker hebben gewaarschuwd voor deuren en hekken die niet afgesloten zijn. Er zou ook een gebrek aan toezicht zijn.

Zo heeft een vader zijn dochter een tijdje geleden van deze school afgehaald. "Ik schrok van het nieuws deze week, maar ik was niet verbaasd”, begint hij. “Ik heb mijn dochter van deze school gehaald omdat ik erachter kwam dat de kinderen zonder toezicht buitenspelen. En dat was ook zo in de gymzaal." De man noemt het onderwijs op de school experimenteel. "Leuk dat ze de kinderen vrij willen laten, maar dit ging echt te ver." Wat hem ook opviel is dat de hekken van de speelplaats gewoon open stonden.

“Mijn zoontje kon zo een deur openen."

Dat beeld herkent Lindsay ook. Tijdens een kennismakingsochtend met haar zoontje schrok ze enorm. “Mijn zoontje kon zo een deur openen en stond op de speelplaats waar de hekken gewoon open stonden.” Ze besloot meteen dat haar zoon niet in de kleuterklas op de Wittering zou starten. “Vooral ook met zoveel slootjes, water en een strandje in de wijk vond ik dit heel zorgwekkend.” Lindsay nam meteen contact op met Ons Kindbureau om naar een andere veilige school te kijken. “Ik snap niet dat ze er niks mee gedaan hebben, terwijl ik ze toen heel duidelijk heb verteld over die deuren en hekken. Ik vind het verschrikkelijk dat waar ik zo voor vreesde nu bij een ander kindje is gebeurd.” De directeur van Ons Kindbureau zegt niks te weten over een melding en verwijst naar de scholenkoepel Signum.

"Er zijn meldingen binnengekomen over vermeende onveiligheid.”

De moeder van het 4-jarige jongetje heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Volgens Ramona Sakidin is de school nalatig geweest en had de poort op slot moeten zitten. Haar zoon heeft gevochten voor zijn leven en ligt nog altijd op de Intensive Care aan de beademing. Bij de Onderwijsinspectie zijn tot deze week geen meldingen binnengekomen over een onveilige situatie op de basisschool in Rosmalen. “Het bestuur van de school heeft ons vandaag ingelicht dat er meldingen zijn binnengekomen over vermeende onveiligheid”, vertelt een woordvoerder. “Daarnaast hebben wij ook een melding ontvangen.” Of de inspectie vervolgstappen gaat nemen is nu nog onduidelijk.