Moeder doet aangifte nadat haar zoontje onder schooltijd in vijver lag

De moeder van het 4-jarige jongetje dat afgelopen dinsdag onder schooltijd in een vijver belandde heeft aangifte gedaan bij de politie. Volgens Ramona Sakidin is de school nalatig geweest en had de poort op slot moeten zitten. Haar zoon heeft gevochten voor zijn leven en ligt nog altijd op de Intensive Care aan de beademing. Ondertussen hebben verschillende ouders zich de afgelopen dagen bij Omroep Brabant gemeld vanwege een onveilige situatie op de school in Rosmalen.

In het Radboudumc in Nijmegen staat een vermoeide en geëmotioneerde moeder. Ze wil haar verhaal vertellen omdat ze hoopt dat andere ouders dit nooit hoeven mee te maken. “Hij ligt nog aan het zuurstof, maar hij kan zijn ogen open doen”, vertelt moeder Ramona. Uit bloedonderzoek is gebleken dat het hart van het jongetje twintig minuten stil heeft gestaan. “Of hij er schade aan overhoudt weten we nog niet.”

"Toen besefte ik dat ik mijn zoontje eigenlijk kwijt was."

Haar zoontje was dinsdag aan het einde van de ochtend buiten aan het spelen bij basisschool Wittering in Rosmalen. Hij ontsnapte aan de aandacht van de leraren, wist via een poort van het schoolplein af te komen en belandde in een vijver. Na tien minuten werd hij gevonden. Rond het middaguur werd Ramona opgeschrikt door politie die op haar deur stond te bonzen. “Toen ik zag dat een moeder en een kind uit de klas van mijn zoontje erbij waren, had ik door dat er iets mis was.” Toen ze bij de school aankwam stond de tijd even stil. “Niemand kon mij zeggen wat er aan de hand was. Iemand riep opeens ‘hartslag’ en toen was iedereen blij. Toen besefte ik dat ik mijn zoontje eigenlijk kwijt was. Ineens was er een hartslag, daarvoor was hij dus eigenlijk dood. Op dat moment kon ik niks meer zeggen.”

“Ik schrik van deze verhalen.”

Ze is er nog altijd stil van. “Het is nog steeds moeilijk. Waarom? Waarom mijn zoontje?”, die vraag spookt door al dagen door het hoofd van Ramona. De afgelopen dagen hebben zich een aantal ouders bij Omroep Brabant gemeld. Ze spreken over een onveilige situatie op de school omdat deuren en hekken open staan. En er zou een gebrek aan toezicht zijn tijdens het buitenspelen en in de gymzaal. Meerdere ouders hebben daarom hun kind al van die school afgehaald en ook melding gemaakt van de situatie. “Ik schrik van deze verhalen”, zegt Ramona. Ook bij haar zijn deze berichten binnen gekomen. “Ik heb heel veel kaarten en brieven gekregen. Ouders schrijven dat ze hun kind van school gaan halen en dat het geen goede school is.”

"Ze hadden dit kunnen voorkomen.”

Ramona heeft aangifte gedaan bij de politie omdat ze het geen ongeluk vindt. “De school is nalatig geweest. Ze hadden dit op honderd manieren kunnen voorkomen.” De politie wil niet op de zaken vooruit lopen. “We gaan na een aangifte onderzoeken of het een haalbare zaak is en ook het Openbaar Ministerie is dan aan zet.” Woensdag heeft de politie onderzoek gedaan rond de school. Zo is met een drone en een 3D camera de hele omgeving in beeld gebracht.