Scholenkoepel reageert op ongeluk: 'Zo'n ongeval kun je niet voorkomen'

Dinsdag ontsnapte een 4-jarige jongen op basisschool Wittering in Rosmalen aan de aandacht van de leraren. Hij wist via een poort van het schoolplein af te komen en belandde in een vijver. De moeder heeft aangifte gedaan tegen de school en andere ouders uiten kritiek op de veiligheid van de school. Drie dagen na het ongeluk reageert de scholenkoepel uitgebreid op het incident. “Zo’n ongeval kun je niet voorkomen. Dat kan op elke school gebeuren.”

Jan Heijmans is voorzitter van scholenkoepel Signumonderwijs. Hij noemt het een tragisch ongeval en zegt dat het een grote impact heeft op de kinderen, ouders en leraren. Kort na het ongeval was hij bij basisschool Wittering: “De ontreddering was groot.”

"We kijken samen met ouders wat een kind aan kan."

Donderdag kwam er een hoop kritiek op de school. Ouders spreken over een onveilige situatie op de school omdat deuren en hekken vaak openstaan. En er zou een gebrek aan toezicht zijn tijdens het buitenspelen en in de gymzaal. Meerdere ouders hebben daarom hun kind al van de school afgehaald en ook melding gemaakt van de situatie. Heijmans vindt die kritieken niet terecht. “We zien een klas als een lokaal met bankjes erin, met een juf of meester ervoor en we spelen buiten met een hek eromheen”, begint de bestuursvoorzitter. “Maar Wittering werkt al zeventien jaar volgens een heel innovatief concept waarbij we veel meer verantwoordelijkheid bij kinderen leggen. Daar kiezen ouders voor. Kinderen kunnen zelf in de ruimte op zoek gaan naar leeruitdagingen. Dat kan buiten of in andere ruimtes. Met of zonder toezicht. We kijken samen met ouders wat een kind aan kan." Volgens de scholenkoepel is het niet zo dat hekken altijd openstaan. “Als kinderen buitenspelen gaan ze dicht, niet op slot omdat het ook vluchtwegen zijn. Je kunt helaas nooit voorkomen dat een hek open blijft staan als er bijvoorbeeld een bezoeker binnenkomt.”

"Je kunt niet alle mogelijke ongelukjes voorkomen."

Over het ongeluk wil de voorzitter van de scholenkoepel niet te veel zeggen omdat de politie nog onderzoek doet. “Er waren op het moment van het ongeluk achttien kinderen aan het buitenspelen. Voor zover wij weten, waren de poorten dicht en was er toezicht. Maar we wachten het onderzoek van de politie af om daar definitieve conclusies aan te verbinden.” Het is nog te vroeg om direct extra veiligheidsmaatregelen te nemen. “Je kunt niet alle mogelijke ongelukjes voorkomen. Een kind kan ook uit een boom vallen, een kind kan ook aangereden worden. Je kunt niet garanderen dat er nergens risico is voor een kind.” Volgens Heijmans hoeft er om een basisschool niet een hek te staan. “Omdat het bijvoorbeeld meer een park is waar kinderen ook na schooltijd gebruik van kunnen maken. Dat bemoeilijkt het toezicht.” Het ongeluk is voor de scholenkoepel aanleiding om alle veiligheidsvoorschriften opnieuw tegen het licht te houden. “Dinsdag hebben we overleg met de 24 scholen die bij onze koepel horen.”

"Ik snap de reactie van de moeder natuurlijk, als er iets met je kind gebeurt dan reageer je.”