Nepbankmedewerkers maken tientallen slachtoffers: jaren cel geëist

Op zeer doortrapte en slinkse wijze zijn tientallen ouderen tussen eind 2022 en midden vorig jaar opgelicht door een groep nepbankmedewerkers. Dit gebeurde in heel Nederland, waaronder in Eindhoven, Helmond en Nuenen. Drie mannen en een vrouw uit Helmond en Eindhoven stonden deze week voor de rechter in Utrecht voor deze bankhelpdeskfraude. Tegen hen is anderhalf tot drieënhalf jaar gevangenisstraf geëist.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is deze vorm van fraude een ware plaag voor de samenleving. De vier verdachten, in leeftijd variërend van 26 tot 33, konden worden opgespoord met behulp van tips na berichtgeving door de opsporingsprogramma’s van Omroep Brabant en RTV Utrecht.

Werkwijze

De slachtoffers werden gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van hun bank. Daarna werden ze zodanig bespeeld dat ze hun pincode afstonden. Ook kwam er een ‘koerier’ bij de slachtoffers aan de deur. Ze raakten vervolgens bijvoorbeeld hun pasje, geld, sieraden, schilderijen en andere waardevolle spullen, waaronder erfstukken, kwijt.

Behalve de vier Brabanders stond deze week ook een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel voor de rechtbank. Het vijftal kwam in beeld na een geval van bankhelpdeskfraude in Eemnes (in de provincie Utrecht) op 28 november 2022. Het slachtoffer gaf haar bankpas, sieraden en een schilderij uit de zestiende eeuw af aan de daders.

Uiteindelijk konden tientallen aangiften van slachtoffers door het hele land gekoppeld worden aan de verdachten. In al deze gevallen hadden de daders dezelfde werkwijze. Zo stelden de oplichters zich in veel gevallen voor met dezelfde valse namen. De daders gebruikten hetzelfde script om hun slachtoffers om de tuin te leiden. En uiteindelijk haalde één van de oplichters de pinpas en waardevolle spullen op bij de mensen thuis, waarbij de man zich voordeed als koerier van de bank of zelfs als medewerker van de politie.

Veel bewijs

De man uit Capelle aan den IJssel ging steeds langs de deuren. De Brabantse verdachten zouden de telefoongesprekken hebben gevoerd. In de telefoons en op de computers van alle verdachten werd veel bewijs gevonden waaruit blijkt dat ze zich bezighielden met bankhelpdeskfraude. Zo werden lijsten gevonden met persoonlijke gegevens van oudere mensen en op welke manier die slachtoffers gebeld moesten worden.

Ook werden in tientallen chatgesprekken foto’s van stapels geld en gestolen goederen gevonden, die het vijftal met elkaar deelde. Bovendien werden bij de doorzoekingen sieraden en andere waardevolle spullen teruggevonden, afkomstig van de slachtoffers in dit dossier. Veel gedupeerden hebben die spullen nog niet teruggekregen en het is de vraag of dat ooit zal gebeuren. Een aantal slachtoffers is inmiddels wel schadeloos gesteld door hun bank, ‘maar de slachtoffers blijven toch achter met verdriet, boosheid, schuldgevoel en schaamte’, vertelde de officier van justitie.

Volgens een woordvoerder van justitie bestaat de kans dat het vijftal met anderen heeft samengewerkt. Ze sluit meer aanhoudingen niet uit.

Tegen de man uit Capelle aan den IJssel en een 28-jarige Eindhovenaar werd drieënhalf jaar cel geëist. De vrouw en de twee andere mannen zouden anderhalf jaar de cel in moeten en nog eens een half jaar als ze weer de fout ingaan.

