Rellen na RKC-Ajax: negen mannen opgepakt die stenen en fietsen gooiden

De politie heeft negen RKC-supporters opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de rellen na de wedstrijd tegen Ajax eind vorige maand. De relschoppers kwamen in beeld nadat camera-opnames zijn bekeken. Het gaat om mannen van 17 tot 37 jaar die uit Waalwijk en omgeving komen.

Na de wedstrijd op 29 september, die RKC in eigen huis verloor, zocht een deel van de supporters de confrontatie met de politie op. Een klein deel van die groep ging vervolgens volledig door het lint. Zo gooiden de relschoppers stenen, palen en fietsen naar de politie. Twee politieagenten en een politiepaard raakten gewond.

De rest van de groep was ondertussen aan het filmen of bezig met het opruien van de relschoppers. Nadat de ME was ingezet met wapenstokken, kreeg de politie de groep onder controle.

In vrijheid straf afwachten

De verdachten zijn na verhoor weer op vrije voeten gesteld in afwachting van hun proces. Ze moeten zich op een later moment voor de rechter verantwoorden voor hun aandeel in het geweld.

“Dat de verdachten hun straf in vrijheid mogen afwachten, betekent niet dat we klaar zijn met het onderzoek naar dit geweldsincident", zegt teamchef Corine van der Vliet. "De recherche en het OM gaan er mee verder."

De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit.

