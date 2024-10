Moord op Eindhovense zakenman Van Hout: ruim 20 jaar cel

De rechtbank in het Belgische Tongeren heeft twee mensen veroordeeld tot lange celstraffen voor de moord op de Eindhovense zakenman Marcel van Hout. Zijn ex-vrouw, Jouhara A., kreeg als opdrachtgeefster een gevangenisstraf van 26 jaar. De dader, klusjesman Roger C., werd 23 jaar cel opgelegd.

Er was levenslang en dertig jaar geëist. Het slachtoffer werd eind 2017 doodgeschoten gevonden in zijn villa aan de Tisselrietweg in het Belgische Pelt.

De schatrijke Van Hout was de eigenaar van onder meer Universal BV in Son, een bedrijf dat handelt in bouwmachines en aannemersmaterieel. Hij had twee villa's in de gemeente Pelt, vlak onder de grens bij Valkenswaard. Hier wonen veel rijke Nederlanders. Er staan grote huizen die voor het merendeel bewoond worden door mensen die een fiscaal voordeel zoeken door in België te wonen.

Geveld met twee kogels

Van Hout werd op 21 november 2017 met twee kogels geveld, een in de rug, de ander in zijn hoofd. Drie jaar later bekende de nu 54-jarige C. dat hij hem had doodgeschoten. De klusjesman zou hulp hebben gekregen van de 52-jarige hoofdverdachte. Zij heeft altijd ontkend.

Volgens C. heeft die vrouw hem met seks het hoofd op hol gebracht en opdracht gegeven de moord te plegen. A. zou ontdaan zijn geweest dat Van Hout een nieuwe vriendin had en hebben aangestuurd op aanpassingen aan zijn testament.

De zaak diende in Tongeren, bij het hof van assisen. Bij deze rechtbank buigt een volksjury zich over de schuldvraag en wordt daarna ook bepaald welke straf er eventueel moet worden opgelegd. De jury oordeelde dat A. haar medeverdachte had aangezet tot de moord door seks met hem te hebben en op verschillende manieren druk op hem uit te oefenen. Ze zou ook het geladen vuurwapen aan de man hebben gegeven om haar ex te doden.

Levend begraven

Beide beklaagden waren deze week emotioneel in de rechtszaal. C. verklaarde zich schuldig te voelen over wat hij de nabestaanden had aangedaan. A. hield snikkend vast aan haar onschuld. "Jullie hebben mij beschuldigd van iets dat ik niet heb gedaan. Jullie hebben mij levend begraven. Dat vind ik heel erg, voor mijn familie, moeder en zoon. Ik heb niks gedaan. Het is niet waar."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Klusjesman bekent moord op Eindhovense zakenman in Belgische villa