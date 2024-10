Buurt geschokt na giga-ontploffing: 'Hoezo granaat in huis?!'

Buurtbewoners zijn geschokt na de enorme ontploffing in een huis aan het Hefveld in Eindhoven donderdagavond. Op straat vonden hulpverleners een onderdeel van een antitankgranaat. Het explosief lag volgens de politie al in het huis toen de harde klap volgde. "Een mortier... dit is totaal absurd."

UPDATE: Er is volgens een deskundige geen sprake van een mortiergranaat, maar van een antitankgranaat: 'Super gevaarlijk' Het huis ligt in puin, de achtergevel belandde in de achtertuin, de voorgevel is aan gruzelementen en er zit een groot gapend gat in de muur naar de buren. "Wie heeft er nou een mortier in huis?', vraagt een van de buurtbewoners zich af. "Die buren zullen zich kapot geschrokken zijn."

Foto: SQ Vision

De man was thuis toen hij de explosie hoorde bij hem in de straat. "Mijn zoon en ik waren uitgerekend 'The Big Bang' op tv aan het kijken toen we die doffe dreun hoorden. We dachten meteen: dit is geen vuurwerk! Maar we wisten niet wat het wel was. Daarna hoorden we de sirenes en dachten we: er is iets serieus mis." Tongelre is geen wijk met alleen maar heilige boontjes, benadrukt de man. "Maar dit soort praktijken heb ik niet eerder meegemaakt."

De omgeving van het huis is afgezet (foto: Collin Beijk).

Een vrouw woont naast de buren bij wie de explosie voor een groot gat in de muur heeft gezorgd. "Wij hebben die mensen opgevangen, ze waren helemaal in shock. Dat zijn wij zelf ook nog steeds. We sprongen letterlijk op van de klap. De ramen en kozijnen van ons huis trilden, zo'n klap was het. Heel ons huis beefde." LEES OOK: Projectiel dat ontplofte in huis was antitankgranaat: 'Super gevaarlijk' Ze ging daarop meteen naar buiten. "Daar zagen we de ravage. We kennen de mensen van het huis waar de explosie was niet goed. We zeggen weleens hoi en doei, maar dat is het wel zo'n beetje. Alles heeft grote indruk op me gemaakt. Ik heb na die ontploffing niet meer kunnen slapen vannacht."

De schade aan de voorkant van het huis (foto: SQ Vision).

Een oudere man, die vrijdagochtend zijn hond aan uitlaten is, spreekt eveneens van een 'ongelooflijke klap'. "Terwijl ik aan de andere kant van het spoor woon. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik stond recht overeind, te trillen op mijn benen."

Buurtbewoners kijken naar een foto van de antitankgranaat (foto: SQ Vision).

Een vrouw was net haar dochtertje naar bed aan het brengen toen ze de keiharde knal hoorde. "Hierachter is een pleintje en daar steken jongeren heel vaak vuurwerk af", wijst ze. "Dus zei ik tegen mijn dochter: er zal wel weer een prullenbak zijn opgeblazen. Maar vijf minuten later stond het hier vol politie en brandweer." Ze zocht op wat er gaande was en las berichten over een brand in huis en misschien een gasexplosie. "Toen maakte ik me wel druk, want er wonen hier best veel oude mensen. Vanmorgen las ik over een mogelijke mortiergranaat. Toen dacht ik: dan zijn ze daar goed weggekomen."

Foto: SQ Vision.

"Dat die mensen zelf gewond raakten, is hun eigen schuld."