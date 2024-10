Honden in vieze, stinkende hokken: weer fokker in de fout

Een hondenfokker in Chaam overtreedt de regels. Op zijn erf houdt hij illegaal tientallen volwassen dieren en puppy’s. De dieren zitten bovendien in zwaar verontreinigde hokken vol ontlasting en urine. Ook hangt er een ondraaglijke stank, meldt House of Animals. De gemeente Alphen-Chaam laat weten dat ze de zaak serieus neemt en dat ze ermee aan de slag gaat.

“Het zal niet makkelijk worden, maar dit moet stoppen”, zegt Karen Soeters van House of Animals. De fokker zegt in een gesprek met haar dat hij ook een eind wil maken aan de activiteiten: “Om deze ellende te voorkomen.”

Soeters heeft er een hard hoofd in. In 2021 moest een fokker in hetzelfde pand al op last van de gemeente stoppen met het fokken en verhandelen van honden. Ook toen kwam House of Animals in actie. Nu is een andere fokker op dezelfde plaats met deze praktijken begonnen.

In Chaam is het volgens Soeters ‘schrikbarend en ronduit schokkend’ wat zij heeft aangetroffen. In eerste instantie werd de organisatie getipt en later heeft ze zelf onderzoek gedaan.

Veel dieren leven er volgens House of Animals onder slechte omstandigheden. Hun manden en drinkbakken zijn kapotgebeten of vies. Ook lopen er honden rond die ziek zijn en een risico kunnen vormen voor het aangrenzende hondenpension, dat van dezelfde eigenaar is.