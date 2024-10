112-nieuws: autobrand net voorkomen • auto crasht tegen lantaarnpaal

08.32

Een automobilist veroorzaakte gisteravond laat een grote ravage gezorgd op de Bundersweg in Veghel. Getuigen vertelden de politie dat de bestuurder 'als een gek door de wijk reed'. Op een foto is te zien dat er een boom op de weg ligt, ook is een lantaarnpaal uit de grond gereden. De auto van de doorrijder werd verderop in de wijk De Bunders gevonden. Naar de automobilist is de politie op zoek.

