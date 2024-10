112-nieuws: brand verwoest auto's Geldrop • aanrijding op spoor Maarheeze

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

05.04 Explosie bij huis in Den Bosch Bij een huis aan de Amsterdamstraat in Den Bosch is afgelopen nacht rond drie uur een explosief ontploft. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. Wel is er schade ontstaan aan de voordeur en de ramen aan de voorkant. Lees hier meer. Foto: Bart Meesters/SQ Vision Foto: Bart Meesters/SQ Vision

04.07 Brand verwoest auto's in Geldrop Twee auto's zijn afgelopen nacht door brand verwoest aan het Herdersveld in Geldrop. Het vuur werd rond kwart voor drie 's nachts ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto's verloren gingen. De politie onderzoekt hoe het vuur kon ontstaan. De twee auto's aan het Herdersveld in Geldrop gingen in vlammen op (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Hoe de branden aan het Herdersveld in Geldrop konden ontstaan, wordt onderzocht (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

00.31 Auto slaat over de kop op A58 Een auto sloeg gisteravond over de kop naast de A58 tussen Moergestel in Tilburg. In de Kia zaten drie volwassenen en vier kinderen. Een kind werd buiten de auto gevonden. Het ging mis nadat de auto door nog onbekende oorzaak de vangrail naast de weg raakte. De slachtoffers zijn in ambulances naar een ziekenhuis gebracht. Lees hier meer. De A58 was na de crash bezaaid met auto-onderdelen (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).