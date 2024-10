112-nieuws: 'nepagent' actief in Geldrop vast • granaatbezitters weer vrij

16.15

De twee mannen die vorige week donderdag zijn aangehouden na de ontploffing van een antitankbrisantgranaat in een huis aan het Hefveld in Eindhoven, zijn weer vrij. Dit is gebeurd op last van de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie beraadt zich nog over de vraag of het zich hierbij neerlegt of dat er beroep wordt aangetekend. Een woordvoerder meldt wel dat het tweetal wordt beschuldigd van 'het samen opzettelijk teweeg brengen van een ontploffing door een raketwerper af te vuren' het in bezit hebben van een raketwerper en munitie.

Eén van de twee mannen (57) woonde in het huis, de ander (62) was er op bezoek. Ze raakten lichtgewond bij de explosie, die enorm veel schade aanrichtte aan de woning en dat van de buren. Het is niet bekend waarom ze in het bezit waren van de raketwerper, waarmee de granaat kan afgevuurd. Ook de 53-jarige bewoonster van het huis raakte lichtgewond die donderdagavond.

