Marianne Vos en Mathieu van der Poel zijn wielrenner van het jaar

Mathieu van der Poel en Marianne Vos zijn uitgeroepen tot Wielrenner en Wielrenster van het Jaar. Dit gebeurde maandagavond in het Beatrix Theater in Utrecht op het jaarlijkse Wielergala.

De baanrenners Harrie Lavreysen (uit Luyksgestel), Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland verdienden dankzij hun successen op de teamsprint de titel Wielerploeg van het Jaar.

De winnaars worden bepaald aan de hand van stemmen die mogen worden uitgebracht door drie groepen. Dat zijn oud-renners, verzameld in de Club 48, en nog actieve wielrenners die zijn aangesloten bij de Vereniging van Beroepswielrenners (VVBW). Ook wielerfans hadden via de website Wielerflits.nl invloed op de uitslag.

Van der Poel (29) kreeg de Gerrit Schulte Trofee voor de vierde keer. Gehuld in de regenboogtrui als wereldkampioen van 2023 won hij dit jaar onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ook veroverde hij wereldtitels in het veldrijden en onlangs nog in het gravelrijden.

Vos (37) kreeg de Keetie van Oosten-Hage Trofee maar liefst voor de tiende keer. Op de weg won de allrounder uit Babyloniënbroek dit jaar onder meer de Omloop het Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Vos werd tweede in de wegrace op de Olympische Spelen van Parijs en won net als Van der Poel het WK gravel.

Lavreysen, Van den Berg en Hoogland werden afgelopen week opnieuw wereldkampioen op de teamsprint, nadat ze deze zomer in Parijs al voor de tweede keer de olympische titel hadden veroverd.