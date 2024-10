Thibaud wil boer Kees van zijn 100.000 kilo sperziebonen afhelpen

De Bredase organisatie No Waste Army komt in actie om boer Kees te helpen. Door last-minute annuleringen van supermarkten, blijft Kees met zijn oogst zitten. No Waste Army zet zich al langer in tegen dit soort voedselverspilling, waarbij boeren op het laatste moment horen dat de deal niet doorgaat. "Het verhaal van Kees is helaas geen uitzondering", zegt Thibaud van der Steen, een van de mensen achter No Waste Army.

Thibaud werd tijdens zijn lunch door zijn moeder gewezen op het bericht over Kees. Hij besloot meteen in actie te komen: "Dit is wat we doen: opkomen voor boeren en telers die met overschotten blijven zitten", zegt hij enthousiast. Het probleem van Kees is dus niet uniek, zegt Thibaud. "Boeren en telers zijn bijna altijd de pineut." Soms zijn producten later klaar dan verwacht, of kunnen afnemers plotseling goedkopere producten uit het buitenland krijgen. Dit betekent dat de Nederlandse boer met zijn oogst blijft zitten. LEES OOK: Supermarkten hoeven de sperziebonen van boer Kees niet: 'Het is een drama' Na het bericht van zijn moeder belde Thibaud direct met Kees. "Ik voelde vooral boosheid bij Kees. Supermarkten hebben zoveel macht, en boeren worden vaak onterecht aan hun lot overgelaten", vertelt Thibaud. De sperziebonen waar Kees mee blijft zitten, hebben volgens hem een waarde van 50.000 euro:

Kees kende No Waste Army nog niet. "Hij was blij dat we hem wilden helpen, maar had geen idee hoe groot we zijn. Hij dacht dat we misschien een paar kilo konden afnemen", lacht Thibaud. "Maar we gaan veel verder. De eerste 1.000 kilo is al verkocht aan Boerschappen, een Brabants initiatief dat maaltijdboxen levert."

"het verzamelen van al die afnemers is voor boeren een veel te ingewikkeld proces."