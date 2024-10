112-nieuws: auto en brandweerwagen botsen • oefening met undercoveragenten

14.14

Er is vanmorgen in alle vroegte een 26-jarige man aangehouden in Den Bosch. De politie heeft de man aangehouden in zijn huis. Hij had nog een gevangenisstraf van ruim een jaar tegoed, laat de politie weten.

Er is ook een huiszoeking gedaan in het huis van de man. Er loopt namelijk nog een ander strafrechtelijk onderzoek naar de Bosschenaar. De aanhouding zou te maken hebben met het onderzoek eerder deze morgen in de Oeterselaan in Den Bosch.

De man werd in 2021 in hoger beroep al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden. Een deel daarvan is voorwaardelijk. De Bosschenaar werd in 2016, samen met acht anderen, aangehouden in een groot onderzoek naar tientallen auto-inbraken in Nederland en België.