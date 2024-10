112-nieuws: brandweer redt kat uit boom • fietsster aangereden op rotonde

10.02

De Tilburgse brandweer was vanmorgen al vroeg uit de veren. Zij hebben rond half 9 een jonge kat uit de boom gehaald aan de Mahlerstraat.

De kat was al een dag vermist. Maar de eigenaresse zag haar grijs-zwarte poes vanmorgen opeens in de boom zitten. De kat was bang en durfde niet alleen naar beneden. Gelukkig was de brandweer er snel. Met een hoogwerker is de eigenaresse naar boven gegaan en heeft haar poes veilig kunnen pakken.