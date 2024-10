Geen winst voor gemeente na nieuw gesprek over azc Budel

Een nieuw gesprek tussen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de gemeente Cranendonck over het azc in Budel heeft geen nieuwe resultaten opgeleverd. Het COA is niet van plan om een specifieke afdeling van het azc te sluiten, iets dat de gemeenteraad wel graag wil. Dat heeft wethouder Driessen woensdag bekendgemaakt in een brief naar de gemeenteraad.

Begin juli vergaderde de gemeenteraad over een nieuwe overeenkomst tussen het COA en de gemeente. Daarin werd afgesproken dat het asielzoekerscentrum in Budel kleiner zou worden. Zo moet het aantal bewoners van 1500 naar 960 gaan. De opvanglocatie waar asielzoekers meteen na aankomst naartoe gaan, de zogeheten COL, zou krimpen naar 300 plaatsen. Dat waren er eerder 1200.

Maar dit ging de gemeenteraad niet ver genoeg. Zij gaf wethouder Driessen de opdracht om opnieuw te gaan onderhandelen met het COA. De gemeenteraad wilde dat de specifiek COL-afdeling zou worden opgeheven. Veel van de overlast in het dorp zou worden veroorzaakt door een groep bewoners van deze afdeling.

Maar volgens het COA is een sluiting van de COL, niet haalbaar, zo meldt wethouder Driessen in de raadsinformatiebrief. Volgens de wethouder heeft het COA in het nieuwe gesprek aangegeven ‘een uiterste inspanning’ te verrichten om de COL zo snel mogelijk af te bouwen. Het aantal plekken daar is al teruggebracht van 1200 naar minder dan 1000, zo staat in de brief.

Het afbouwen tot 0 plekken is niet mogelijk, zegt het COA. De asielopvang zou daarmee in gevaar komen. De locatie in Cranendonck is cruciaal voor het COA. Zo worden daar asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd. Ook krijgen ze daar een medisch onderzoek. Een sluiting van deze faciliteit is voor het COA niet bespreekbaar.

Intussen denkt minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie na over meerdere maatregelen bij het azc. Dat is de uitslag van een recent gesprek met burgemeester Roland van Kessel.

De burgemeester stuurde eerder een brandbrief naar de minister, omdat de overlast in de omgeving weer aan het toenemen was. "Er wordt gestolen, geïntimideerd, rotzooi getrapt en nog meer ellendigs. Er is na een periode van betrekkelijke rust nu ook weer een toename van overlast te zien. Wat er ontbreekt is een plan van aanpak”, zei de burgemeester.