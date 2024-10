Bruine kroeg maakt steeds vaker plaats voor restaurant: 'Jeugd komt niet'

Het aantal klassieke kroegen is de afgelopen tien jaar in Brabant stevig afgenomen. Voor uitbaters in dorpen wordt het steeds moeilijker om opvolging te vinden en in steden lijkt meer behoefte aan eetgelegenheden, zoals restaurants en snackbars. Daarvan zijn er juist steeds meer.

Wim Rooijackers runt de oudste kroeg van Eindhoven. Al 300 jaar kan men terecht in Café De Gouden Bal voor een drankje. Maar ook Wim ziet de tijden veranderen. "Vroeger had je zeker zes keer zoveel kroegen als nu", vertelt hij van achter de bar. "Dan was je al zat voordat je in het centrum was, want zoveel kroegen had je dan al gehad."

Hij begrijpt wel dat het aantal cafés blijft dalen. "Je moet er als uitbater maar zin in hebben om elke dag tot twee uur in de nacht te werken. Het is een manier van leven."

