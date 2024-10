112-nieuws: auto slaat over de kop • snorfietser gewond

13.11

Op een rotonde in Oss is vanmiddag een fietser aangereden door een auto. Het gaat om de rotonde aan de Kortfoortstraat. De fietser is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat vaker mis op verschillende rotondes in Oss. Onlangs heeft de partij Sociaal Sterk Oss nog vragen aan het college van Burgemeesters en Wethouders gesteld over de verkeersveiligheid van de rotondes. Daaruit bleek dat op rotondes in Oss meer aanrijdingen zijn met fietsers dan op kruispunten, meldt Dtv Nieuws.