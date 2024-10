Alpe d'HuZes sneller dan ooit 'vol', kwart deelnemers komt uit Brabant

In een recordtijd heeft Alpe d'HuZes het maximale aantal inschrijvingen bereikt. Twee weken en twee dagen waren ervoor nodig. In die recordtijd zijn alle vijfduizend plekken vergeven om op 5 juni 2025 de iconische Alpe d'Huez te trotseren.

Net als vorig jaar is Brabant de best vertegenwoordigde provincie. 1246 Brabanders hebben zich ingeschreven om de Alpe d'Huez fietsend of lopend te beklimmen. Dat is een kwart van alle deelnemers dit jaar. Ongeveer de helft van deze deelnemers gaat fietsen. De andere helft gaat wandelen of hardlopen.

LEES OOK: 1200 Brabanders bedwingen mythische berg in de strijd tegen kanker

De deelnemers moesten snel zijn om zich aan te melden voor de aankomende editie. Binnen twee weken en twee dagen zat de inschrijving vol. Het is niet eerder voorgekomen dat in zo'n korte tijd alle plekken vergeven waren.

Doel Alpe d'HuZes

Ieder jaar wordt in het kader van Alpe d'HuZes de Alpe d'Huez in Frankrijk beklommen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.

Om de top te bereiken moeten de fietsers en lopers 14,5 kilometer afleggen waarin ze 21 bochten tegenkomen. Het hoogteverschil van start tot finish is 1100 meter, met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9 procent. Fietsers beklimmen de iconische berg maximaal zes keer en lopers maximaal drie keer.

Veel deelnemers doen mee omdat ze zelf met kanker te maken hebben of hebben gehad. Zij hebben bijvoorbeeld zelf kanker of hebben de ziekte overwonnen. Anderen doen mee voor een familielid, vriend, collega of kennis die te maken heeft of heeft gehad met kanker.

LEES OOK: Ongeneeslijk zieke Lisette kan met speciale rolstoel tóch de berg op

Dat het een beladen tocht is, blijkt uit de emoties die bij de deelnemers vaak hoog oplopen. Vele tranen vloeien als de deelnemers denken aan hun doel en hun verhaal achter de deelname. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verhalen in ons liveblog die we optekenden tijdens de Alpe d'HuZes op 6 juni dit jaar.

LEES HIER HET LIVEBLOG TERUG:

Alpe d'HuZes: ruim 18 miljoen opgehaald voor onderzoek naar kanker

In deze video vertelt de jongste deelnemer van de afgelopen editie, Evi, haar verhaal: