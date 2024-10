Eftelingattractie Danse Macabre opent, kijk straks live mee

Fans hebben lang moeten wachten, maar donderdag is het eindelijk zover: de nieuwste Eftelingattractie Danse Macabre gaat open voor publiek. Speciaal op Halloween, 31 oktober, kunnen bezoekers voor het eerst plaatsnemen in de griezelige koorbanken van de attractie. Deze woensdag kunnen liefhebbers de attractie al digitaal beleven, door mee te kijken met de opening van de attractie voor de pers via de livestream van Omroep Brabant.

Bewegende koorbanken, een spookachtige dirigent en een immens orgel waar griezelige muziek uit klinkt. De Danse Macabre in het themagebied Huyverwoud is de nieuwe aanwinst voor het attractiepark, op de plek waar vroeger het Spookslot stond. In de attractie komen belangrijke elementen van het Spookslot terug, zoals de duistere kaarsenhouders en de dansende balustrades. Volgens hoofdingenieur Remo van Hoek, die verantwoordelijk is voor de techniek, is de Danse Macabre een unieke rit. De koorbanken staan op kleine draaiende schijven, die weer onderdeel zijn van een nog grotere schijf. "Zo kun je straks binnen tien seconden een afstand van veertig meter afleggen. Deze grootte en combinatie van onderdelen zie je nergens", vertelde hij afgelopen zomer al. Kinderboek van Paul van Loon

Over de gloednieuwe attractie is ook al een kinderboek geschreven door Paul van Loon. Het boek 'Danse Macabre - het begin' gaat over een noodlottige avond die zich afspeelt in een abdij. De kinderen Florian en Isabelle mogen van hun pleegvader absoluut niet naar binnen, maar dat doen ze toch. Eenmaal binnen gebeuren er mysterieuze dingen.

Livestream Donderdag 31 oktober gaat Danse Macabre open voor publiek. Elke rit kunnen er 108 bezoekers plaatsnemen in de dansende koorbanken. Deze woensdagavond mag Omroep Brabant alvast een kijkje nemen in de Danse Macabre. De livestream is vanaf 18.41 uur te zien op televisie, de website, app en Facebook.