Nog steeds dreiging rond PI Vught: luchtruim dicht en preventief fouilleren

Het gebied rondom de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught blijft ook komend jaar een veiligheidsrisicogebied. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt. De maatregel was er al, maar die wordt nu verlengd tot en met 31 oktober 2025. Dit om ontsnappingen uit de gevangenis tegen te gaan. Ook het luchtruim boven het risicogebied is dicht en er komt een rechtbank bij de PI.

De veiligheidsmaatregel rondom de PI en de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) geldt al sinds halverwege 2020. De gemeente laat weten dat het een 'stevige, ingrijpende maatregel' is, maar die blijkt nog steeds nodig te zijn voor de veiligheid van inwoners, medewerkers en bezoekers van het gebied.

De maatregel betekent onder andere dat de politie, na opdracht van een officier van justitie, mensen preventief mag fouilleren. Dat mag ook als er geen concrete verdenkingen zijn tegen iemand. Het wil daarentegen niet zeggen dat er altijd gecontroleerd wordt.

Volgens de gemeente is de preventieve maatregel belangrijk om gewelddadige misdrijven in het gebied te voorkomen. Uit evaluaties blijkt namelijk dat de veiligheidssituatie niet is veranderd het afgelopen jaar. Verder vinden er ruimtelijke ontwikkelingen plaats in het gebied en dat brengt ook weer veiligheidsrisico's met zich mee.

Nieuwe rechtbank

Binnen de muren van de PI komt ook een rechtbank waar delen van een strafzaak kunnen plaatsvinden. Normaal worden gevangenen, waarbij het risico op geweld of ontsnapping groot is, in colonnes van gepantserde voertuigen naar de rechtbank gebracht. Met de komst van een zittingszaal in de PI is dat niet meer nodig. De rechtbank wordt naar verwachting begin 2025 in gebruik genomen.

In de EBI zitten meerdere gevaarlijke gevangenen, zoals Mohammed B. en Willem Holleeder. Eind 2019 kwam daar ook Ridouan Taghi bij. Taghi is tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor verschillende moorden rond het Marengo-proces. Voor Taghi is een speciale afdeling gebouwd in de EBI. Eerst zat hij op een afdeling met zes cellen, maar nu zit hij helemaal alleen op een afdeling.

