Zo wil deze arts het aantal zware ongevallen met fatbikes omlaag brengen

Fatbikes en kinderen vormen een risicovolle cocktail op de weg. Dat blijkt overduidelijk uit de schrikbarende cijfers van de ziekenhuizen. Wekelijks turven traumachirurgen het aantal verkeersslachtoffers dat na een ongeval met zo'n elektrische fiets op de operatietafel belandt. Het letsel is vaak zwaar, de slachtoffers erg jong. "We maken ons echt zorgen. Jongeren onder de 16 jaar kunnen hun leven lang last houden van het letsel dat ze oplopen", waarschuwt arts Liesbeth Vos van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg.

Vrijwel iedere dag behandelen Vos en haar medische team slachtoffers van fietsongevallen in het ETZ. Het gaat om fietsers op een 'gewone' fiets, een elektrische fiets of een fatbike. "Botbreuken in de polsen, armen en benen. Het kan een hersenschudding of hersenbloeding zijn. Soms een bloeding in de lever of milt", somt Vos routineus op. Ze ziet het aantal verkeersslachtoffers op fatbikes toenemen. Bijna allemaal kinderen onder de 16 jaar. "Het was te voorkomen als ze niet op een fatbike hadden gezeten", verzucht de arts van de spoedeisende hulp. Haar bevindingen worden gestaafd door onderzoekscijfers van VeiligheidNL. Daaruit blijkt dat bijna de helft van alle slachtoffers van ongevallen met een fatbike tussen de 12 en 15 jaar is.

"Jongeren kunnen over het algemeen het gevaar nog niet zo goed overzien."

Landelijke campagnes (niet appen op je fiets!) en verkeersveiliger maken van wegen, zijn nuttig maar zullen botbreuken en ernstig hersenletsel nooit helemaal uitbannen. Ze pleit daarom voor een leeftijdsgrens en een helmplicht voor wie op een fatbike stapt. "Jongeren kunnen over het algemeen het gevaar nog niet zo goed overzien. Ze vinden dat het wel meevalt. 'Als je goed uitkijkt gebeurt er niks', zeggen ze." Om daar snel aan toe te voegen dat een helmplicht voor andere elektrische fietsen ook geen overbodige luxe is. "Want er zitten ook heel veel oudere mensen op elektrische fietsen die na een ongeval met ernstig hersenletsel worden binnengedragen." Vos wijst erop dat zelfs een 'simpele gebroken pols' voor de rest van je leven veel problemen kan opleveren. "Als je door letsel een verminderde functie van je arm hebt, kun je misschien bepaalde sporten niet doen. Kun je bepaalde muziekinstrumenten niet meer spelen. Voor de rest van je leven. Of daar iemand van 14 jaar bij stilstaat? Helemaal niet denk ik."

"Heb nog littekens en mijn vriendin heeft een hersenschudding opgelopen."