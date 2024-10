Automobilist rijdt portiek binnen: 'Dit is duidelijk een wraakactie'

Een harde klap en een auto die in de gevel staat geparkeerd. Het waren rare praktijken woensdagavond aan de Van Heelulaan in Bergen op Zoom. Buurtbewoners hoorden na de klap vervolgens jongeren schreeuwen. De politie zoekt nog naar de dader, maar zegt wel te weten wie het is.

Het is een ravage bij de flat aan de Van Heelulaan in Bergen op Zoom. Brievenbussen zijn verwoest en het glas in de deur is stuk. Timmermannen van een klusbedrijf zijn donderdagochtend bezig de boel te repareren nadat een automobilist met z'n wagen tegen het pand reed. Een bewoner van de flat, die graag anoniem wil blijven, hoorde de klap en zag vervolgens vier jongeren onderaan de flat staan. Ze schat de jongens tussen de 18 en 21 jaar. "Ze kwamen uit de auto en stonden een paar minuten naast de auto. Ze schreeuwden de naam van een jongen die hier in de flat woont. 'Kom naar beneden!', klonk het." Haar partner rende vervolgens naar beneden om de jongens te stoppen. "Maar ze sprongen in de auto en reden heel hard weg."

"Hij zei dat hij geen idee had wat er aan de hand was en dat hij de jongens niet kent."

Een andere bewoner spreekt van veel geschreeuw en een jongen op een fatbike, dat hoorde hij rond tien uur. "Ik zag wel een auto staan beneden, maar had niet door dat hij naar binnen was gereden. De bestuurder reed later met piepende banden weg, de jongen op de fatbike schreeuwde naar de jongens in de auto." Op het moment dat de politie arriveerde, waren de jongens al vertrokken. Buurtbewoners verzamelden zich bij de ingang van de flat. Ook de jongen wiens naam geroepen werd, kwam naar beneden volgens een buurtbewoner. "Hij zei dat hij geen idee had wat er aan de hand was en dat hij de jongens niet kende. Maar dit was overduidelijk een wraakactie. Zijn moeder had ook geen idee." De politie zegt te weten wie de verdachte is. Hij wordt niet opgepakt, maar uitgenodigd voor een verhoor. Waarom hij niet direct wordt opgepakt, is niet duidelijk. Bekijk hier de beelden van de ravage woensdagavond: