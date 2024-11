Vijf jaar onterecht beschuldigd, vriend van overleden Sanne wint rechtszaak

Mark Deckers uit Nuenen werd jarenlang ten onrechte beschuldigd van seksueel misbruik. Volgens KansPlus zou hij een vrijwilligster seksueel hebben misbruikt. Deckers stapte naar de rechter in Den Bosch en won de zaak tegen het landelijk belangnetwerk voor kinderen met een verstandelijke beperking, zo oordeelt de rechtbank. KansPlus moet bovendien een schadevergoeding betalen van 18 mille.

De vrouw was een medewerkster van een organisatie voor kinderen met een beperking waarvan de Nuenenaar directeur is. Toen Sanne, de beste vriendin van Mark, met haar pupil Hebe vermist waren en dood werden gevonden, werd Deckers verweten dat hij er iets mee te maken had.

Onterechte beschuldigingen

De beschuldigingen volgden op geruchten die door KansPlus waren verspreid en die nergens op gebaseerd waren, oordeelt de rechter in Den Bosch. KansPlus moet Deckers een forse schadevergoeding betalen.

Twee jaar geleden kwamen Sanne en Hebe in het water bij knooppunt Empel terecht nadat hun auto van de weg was geraakt. Zij overleefden dit niet. De beschuldigingen van seksueel misbruik tegen Deckers waren toen al twee jaar aan de gang. Het verlies van zijn beste vriendin werd Deckers nog eens moeilijker gemaakt toen hij op sociale media in verband werd gebracht met de dood van Sanne en Hebe.

De aantijgingen verschenen namelijk ook in een artikel in het Eindhovens Dagblad. Dat leidde ertoe dat Deckers na het dodelijke ongeval nog een hele hoop narigheid naar zijn hoofd geslingerd kreeg. De beschuldigingen vanuit KansPlus zijn onterecht, oordeelt de rechter nu.

Ook oordeelt de rechter dat KansPlus een schadevergoeding van 18.862 euro moet betalen aan Deckers. Ook kan de organisatie een dwangsom opgelegd worden als ze niet stopt met het beschuldigen van Deckers.

Eerdere rechtszaak

In een brief van zijn advocaat deelt Deckers zijn opluchting over het oordeel van de rechter: "Vijf jaar geleden begonnen de ongegronde beschuldigingen, wat ik heb ervaren als een publieke vernedering. Dankzij dit vonnis krijg ik eindelijk gerechtigheid."