Vriend van overleden Sanne werd beschuldigd van misbruik, dader heeft spijt

Mark Deckers uit Nuenen kreeg het nodige over zich heen toen in oktober 2022 Sanne, zijn beste vriendin, en haar pupil Hebe werden vermist en uiteindelijk dood werden gevonden. Hij zou een kindermisbruiker zijn, een pedofiel. Zelfs werd geld in het vooruitzicht gesteld om Deckers (38) dood te schieten en zijn zoontje te ontvoeren.

Eén van die mensen die zich zo lasterlijk hebben uitgelaten, stond donderdag voor de politierechter in Den Bosch. Tot verbazing van zijn eigen advocaat en de rechter nam Deckers genoegen met de helft van de geëiste schadevergoeding. “Het ging me niet om het geld, maar om het principe.”

Heel Nederland leek ruim twee jaar geleden mee te leven toen de 26-jarige Sanne Bos uit Den Bosch en Hebe van tien uit Vught werden vermist. Sanne werkte als begeleidster en zou Hebe, een meisje met een beperking dat 24 uur per dag zorg nodig heeft, naar huis brengen. Ze zouden er nooit aankomen. Ze werden gevonden in hun auto die bij knooppunt Empel van de weg was geraakt en in een water tot stilstand kwam.

De klap kwam hard aan bij familieleden van Sanne en Hebe, maar ook bij Mark Deckers, Sanne’s beste vriend. Extra pijnlijk voor hem waren de vele beschuldigingen en beschimpingen die in die periode via social media aan zijn adres werden gedaan. Eén van die ‘toetsenbordridders’, zoals ze door Deckers werden genoemd, moest zich donderdag verantwoorden voor de politierechter.

De 29-jarige inwoner van Schagen had zich gebaseerd op artikelen in het Eindhovens Dagblad (ED). Hierin stond dat Deckers een werkneemster van zijn organisatie voor kinderen met een beperking seksueel zou hebben misbruikt. De verdachte nam ze voor waar aan.

Tijdens de zitting werd duidelijk dat hij niet verder had gekeken dan zijn neus lang was. Het ED had gerectificeerd en volgens het Openbaar Ministerie is Deckers volledig ten onrechte verdachte geweest. Tegen de man uit Schagen werd een taakstraf van 20 uur geëist, maar ook een boete van 1000 euro, die hij aan de Staat zou moeten betalen, en een schadevergoeding van 1000 euro voor het slachtoffer.

De man schrok van de bedragen. Deckers kreeg het met hem te doen en mede op zijn initiatief werden de boete en de schadevergoeding gehalveerd. Deckers: ”Zijn collega’s waren achter zijn gedrag gekomen, hij werd teruggezet in functie en moest een cursus volgen hoe met social media om te gaan. Dit was het mij allemaal niet waard. Ook, omdat ik merkte dat hij oprecht spijt had. We hebben elkaar in de rechtszaal een hand gegeven en ook na afloop toonde hij nogmaals berouw.”

Decker kreeg tijdens en na de zoektocht naar Sanne en Hebe een stortvloed aan verwensingen en bedreigingen te verwerken. “We hebben 26 aangiften gedaan. In 21 gevallen is overgegaan tot vervolging. Met enkele personen is een schikking overeengekomen, maar ik weet ook dat een man of vier voor moet komen wegens smaad, laster, bedreiging of opruiing.”

De verdachten moeten er niet op rekenen dat Deckers zich dan weer als een barmhartige Samaritaan gaat opstellen. “Toen ik Sanne moest identificeren, hebben ze de achterdeur van mijn huis proberen te forceren. Ook is er geld geboden om mijn zoontje te ontvoeren. Als ze mijn vrouw en kinderen erbij betrekken, dan ken ik totaal geen compassie. Deze mensen moeten echt aangepakt worden.”

