De slag bij Welberg is herdacht en iedereen mocht klokkenluiden

Met het luiden van klokken hier en aan de andere kant van de wereld is zaterdag de bevrijding van Welberg herdacht, 80 jaar geleden. Bij de herdenking waren de Canadese ambassadeur, regioburgemeesters, nabestaanden, Canadese militairen en veel Welbergers aanwezig. Het Steenbergse kerkdorp heeft voor zover bekend de enige intercontinentale bevrijdingsherdenking op het slagveld van toen. En ook bijzonder: iedereen die wil mag de klok luiden.

Het dorp kent al jaren deze bijzondere traditie. De klok staat op historische grond aan de Canadezenweg. Het is een van de dijken waar de Canadezen de aanval inzetten richting de Duitse posities in het dorp, eind oktober en begin november 1944. Als de klok beiert in Welberg, luiden ze gelijktijdig een klok in het Canadese Edmonton, Alberta. Daar zit de kazerne van het South Alberta Light Horse-regiment, een van de regimenten die het dorp bevrijdde. Met een videostream op Facebook delen allebei de locaties de beelden van het luiden. Derde klok

De jaarlijkse herdenking is dit jaar extra bijzonder. Er is een derde klok bijgekomen. Die hing altijd in een Roosendaals verzorgingstehuis en is opgeknapt. De pastoor van Welberg zegende hem in. Een Canadese commandant mocht er als eerste mee luiden en daarna zijn collega's.

Pastoor De Kort zegent de klok voor de Algonquins Algonquin-militairen luiden hun klok (foto: Willem-Jan Joachems).

De klok is cadeau gedaan aan North Bay, Ontario. Daar zit de kazerne van het Algonquin-regiment, dat ook Welberg mee bevrijdde. "This bell is to honour you", zei Angelo Somers. Hij is samen met zijn vrouw Hanneke de drijvende kracht achter de klokkentraditie en de herdenkingen. De commandant van de Algonquins zei dat hij zich vereerd voelde. Ook de ambassadeur van Canada zei dat hij onder de indruk was. Hij was er voor het eerst bij.

Ambassadeur Hugh Adsett van Canada en een militair van Canada Algonquin-militairen luiden hun klok (foto: Willem-Jan Joachems).

Welberg herdacht de bevrijding nauwelijks. Tot rond de eeuwwisseling. Toen kwam er iets op gang en werd de klok het centrale punt. De ceremonie blijft vandaag de dag nog groeien. Als het aan de Welbergse bedenkers ligt, komen er meer klokken bij op meer plekken in de wereld. Klaprozen

Speciaal is het grote klaprozenveld dat tegenover de klok ligt. Dat bloeit in de zomer. Het is voor zover bekend het enige 'levende' oorlogsmonument van Nederland. Het veld bestaat al langer, maar er is nu een park van gemaakt. Zaterdag werd het geopend door Richard Wotherspoon, zoon van een van de Canadese bevrijders. Langs paden staan ijzeren silhouetten van Canadese soldaten. In het zand staan kruisjes van de gesneuvelde soldaten. Er staan ook paaltjes met informatie over de buitenlandse missies van na de Tweede Wereldoorlog waar Nederland aan deelnam. En het aantal slachtoffers. Voor bezoekers staan er bankjes en er is een vijver.

De centrale klok langs de Canadezenweg bij Welberg(foto: Willem-Jan Joachems).