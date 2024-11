Johan werd in stukken gezaagd, OM eist zware straffen en twee maal tbs

Johan van der Heyden werd vermoord en zijn lijk werd in Steenbergen in stukken gezaagd en gedumpt bij de Vossemeerse brug. De vermoedelijke daders kregen hoge straffen maar ze vonden die veel te zwaar en gingen in hoger beroep. Maar voor de rechters van het hof in Den Bosch leverde dat maandag geen nieuwe inzichten op, wel opnieuw hoge strafeisen. En opname van beide verdachten in een tbs-kliniek met dwangverpleging. Want volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn beide daders een gevaar voor de samenleving.

De Belgische loodgieter Johan van der Heyden verdween in juni 2019 spoorloos. Toen de politie ging speuren, werd snel duidelijk dat het goed mis was. Diverse verdachten kwamen in beeld bij het politieonderzoek.

Prostituee

De politie zette een Belgisch-Nederlands onderzoeksteam op en ontdekte dat Johan een dubbelleven leidde. Een van de verdachte vrouwen was een prostituee: Wanda van R. (45)

Johan had een geheime relatie met Wanda en betaalde haar huur en levensonderhoud. Deze Wanda had ook een liefje in Bergen op Zoom: de crimineel Nicky S. (35)

Zwart geld

Johan had Wanda verklapt dat hij bulkte van zwart geld. Dat geld bleek het motief voor de verdwijning. “Ik wou zijn geld hebben”, zei Nicky tijdens het proces maandag.

De verdachten drogeerden Johan, bonden hem vast in het huis van Wanda in België en gingen zoeken naar het geld maar vonden niks. Daarna liep het uit de hand. Johan werd zwaar mishandeld achterin zijn klus-bus en overleed.

Klus-bus

“Ik heb hem geslagen, ja”, erkent Nicky. Maar niet met gereedschap, koffers of met een pistool. Wanda zegt dat Nicky hem wel degelijk aftuigde in de klus-bus. Al rijdend door Antwerpen. “Ik hoorde Johan hard gillen van de pijn. Heel de bus zat onder het bloed”, verklaarde ze later bij de politie.

Wat de exacte doodsoorzaak was, is nooit vastgesteld. Extreem geweld, een pistoolschot of een dodelijke injectie. Alles is geopperd, ook door de verdachten die vooral naar elkaar wijzen.

Na de gebeurtenissen probeerden de verdachten drie keer bij het huis van Johan binnen te komen voor het vermeende geld maar dat mislukte.

Rechtszaak

De rechtszaak diende in 2021 in Breda. Een vrouw uit Steenbergen kreeg 8 jaar celstraf voor het laten verdwijnen van het lijk. Haar dochter ging vrijuit. De hoofdverdachten kregen hoge straffen. Nicky S. kreeg 17 jaar celstraf en tbs (eis: 22 jaar en tbs) Wanda van R. kreeg 10 jaar (eis: 12 jaar)

Nicky en Wanda vonden de straffen te hoog en tekenden hoger beroep aan. S. wil ook geen tbs, want hij noemt zichzelf een 'vriendelijke en aardige man'. Experts zien juist een licht verstandelijk beperkte, dominante, impulsieve man met losse handjes. Iemand die moet worden behandeld volgens deskundigen.

Net als bij de rechtbank in Breda schuiven Nicky en Wanda ook voor het hof in Den Bosch elkaar nog steeds de schuld in de schoenen.

'Krapuul'

De nabestaanden van Johan mochten maandag opnieuw een woordje doen. De weduwe vroeg om de allerhoogst mogelijke straf. "In mijn ogen is het krapuul, sluit beiden op voor de rest van hun leven".

De beide zoons van Johan vroegen om openheid. "Wat is de waarheid?" Nicky S. reageerde door ze uit te nodigen in de gevangenis voor een gesprek.

Vragen

De aanklager van het OM in hoger beroep noemde het triest dat de nabestaanden nog steeds met allerlei vragen zitten over de laatste momenten van Johan. "Hij heeft urenlang in doodsangst moeten leven."

Voor het hof kwamen opnieuw de gruwelijke details ter sprake over het lichaam van Johan dat in stukken werd gezaagd, verbrand en gedumpt in het Schelde-Rijnkanaal. "Deze zaak is zo bizar, gruwelijkheid na gruwelijkheid stapelt zich op."

De leidende rol ligt volgens het OM bij Nicky S. Maar volgens de aanklager speelt Wanda van R. de vermoorde onschuld. Ze noemde hen allebei een gevaar voor de samenleving.

Daarom eiste ze 22 jaar tegen Nicky S. en tegen Wanda van R. 12 jaar net zoals in Breda werd geëist. Maar nu voor beide dus ook tbs met dwangverpleging. Of 15 jaar voor Wanda van R. als er geen tbs voor haar wordt opgelegd.

Ontsnapping

Nicky S. kwam na zijn veroordeling in oktober 2022 nog in het nieuws toen hij probeerde uit zijn cel te ontsnappen. De gebeurtenissen werden kort vermeld tijdens het proces maar niet meer dan dat.

Volgende week komen de advocaten aan het woord. Een datum voor de uitspraak is nog niet bekendgemaakt.

Johan werd vermoord, in stukken gezaagd en gedumpt: 17 jaar cel en tbs