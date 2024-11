Dodelijke val van Benjamin (22): 'Iedereen op de Tramkade is er kapot van'

Op de plek waar Benjamin (22) zaterdagnacht uit een oude silo viel en vervolgens overleed, heeft de community van de Tramkade in Den Bosch een herdenkingshoekje gemaakt. Er zijn bloemen neergezet en er komen vrienden langs om te rouwen. “Hij hield heel erg van klimmen, maar waarom moet dat nou zo fout gaan”, zegt een geëmotioneerde vriend.

Benjamin (22) uit Maasdriel, of 'Benny' zoals zijn vrienden hem noemden, was met vier andere personen in een van de torens van de voormalige veevoederfabriek van De Heus aan de Tramkade geklommen. Daar viel hij van grote hoogte naar beneden. Hij overleed later in het ziekenhuis. Veel mensen waren getuige van het ongeluk, een aantal raakte in shock.

"Ik werd gebeld door de moeder van het slachtoffer. Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik was al met hem bevriend sinds de basisschool", vertelt een vriend die anoniem wil blijven. "Benny had de laatste tijd zijn leven goed op orde. Hij volgde een MBO-opleiding die erg bij hem paste. Hij was echt op het rechte pad gekomen. Het was een hele slimme jongen. En dan gebeurt er toch dit. Ik wist niet zeker of ik hier wel naar toe wilde komen, maar ik heb het toch gedaan."