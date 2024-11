Vrouw wordt in eigen appartement verkracht: vijf jaar cel geëist tegen ex

Een vrouw (28) is op 26 mei seksueel misbruikt, geslagen en met de dood bedreigd in haar eigen appartement aan de Generaal Smutslaan in Tilburg. De man die hiervoor dinsdag voor de rechtbank in Breda stond, is haar ex. Deze 36-jarige Tilburger wilde zijn gram halen, omdat zij niet goed voor hun zieke zoon zou hebben gezorgd.

De man, die alleen een onderbroek droeg, wist naar buiten te rennen en alarm te slaan. Vervolgens ging de Tilburger los op zijn ex, die naakt en doodsbang in haar huis stond. Ook zij werd een aantal keren met een vuist geslagen, waarna de man haar op verschillende manieren seksueel misbruikte. De vrouw kreeg eveneens doodsbedreigingen naar haar hoofd geslingerd, mogelijk onder bedreiging met een mes van ongeveer 30 centimeter. Van al het geweld maakte de Tilburger filmopnamen.

Het was op een zondagavond dat de vrouw en haar nieuwe vriend werden opgeschrikt door iemand die door een slaapkamerraam naar binnen was gedrongen. Het bleek C. Q. te zijn, de Tilburgse verdachte. De vriend van de bewoonster kreeg direct twee klappen in zijn gezicht. Ook werd hij bedreigd met de dood: "Ik ga 10.000 euro op je kop zetten."

De verdachte kon zich in grote lijnen vinden in wat de rechtbank en de officier hem voorhielden. Voordat Q. naar zijn ex was gegaan, had hij via appjes aan een vriendin laten weten dat hij 'babymama' dood ging maken. Schuldbewust beaamde hij wat hij zijn ex en haar nieuwe vriend heeft aangedaan: "Wat ben ik een domme sukkel geweest, ik heb er geen woorden voor." Volgens hem was hij die avond 'heel boos' en had hij zijn emoties niet onder controle.

Het slachtoffer worstelt nog steeds met de lichamelijke en geestelijke vernedering die ze moest ondergaan. "Hoe kan ik ooit deze onvergetelijke en onvoorstelbare dag vergeten? Waarom? Kon je niet accepteren dat ik mijn eigen leven ben gaan leiden? Door mijn zoon blijf ik sterk. Ik wil je vergeven zodat ik verder kan als een sterke vrouw."

Haar woorden leken hard aan te komen bij de verdachte: "Ik heb haar vernederd. Zij is de moeder van ons kind en wat er gebeurd is, is voor hun, de familie en haar sociale netwerk een nachtmerrie geweest."