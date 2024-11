Johnathan (14) met enorme snelheid doodgereden: bestuurder 4 jaar de cel in

Een man van twintig jaar uit Megen moet vier jaar de gevangenis in. Ook is hij vijf jaar zijn rijbewijs kwijt. Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft hij tijdens Kerst 2022 met zijn auto de 14-jarige Johnathan Aitatus uit Oss doodgereden. De beginnend bestuurder wordt roekeloos rijgedrag verweten. Johnathan zat in een wagen die op de T-splitsing van de Megensebaan met de Singel 1940-1945 werd geramd door Jens O.

De Megenaar reed 146 kilometer per uur op een weg waar je maximaal 70 kilometer per uur mag rijden. Bovendien had hij een stuk of negen glazen bier gedronken, reed hij door rood en had hij voorrang moeten verlenen. Jens is na de zitting, twee weken geleden, ingestort. Daarom was hij niet bij de uitspraak, die woensdagmiddag werd gedaan.

Johnathan was samen met zijn ouders en zijn broers Jaydon (13) en Taylor (8) op weg naar huis na een kerstviering bij familie. De klap van de botsing was zo hard dat de Mercedes waarin het gezin zat enkele malen om zijn as draaide voordat het voertuig tot stilstand kwam.

Het ongeluk leidde tot hartverscheurende taferelen. De moeder van het gezin, die achter het stuur zat, schreeuwde het uit. Haar man, die tijdens de rit in slaap was gevallen, schrok wakker. Johnathan was zo gewond dat hij hersendood werd verklaard. In het Radboudumc in Nijmegen moesten zijn ouders de vreselijke beslissing nemen om de machines uit te zetten en hun kind te laten sterven.

Ondertussen maakten ze zich ook enorme zorgen over Jaydon. De jongen liep blijvend hersenletsel op. Ook Taylor raakte zwaargewond. Hun vader liep eveneens letsel op. De moeder hield aan het ongeluk breuken en kneuzingen over. Psychisch kreeg ze zo’n klap van het ongeluk dat ze behandeld moest worden voor PTSS (posttraumatische stressstoornis).

LEES OOK: Jongen (14) doodgereden, broertje zwaargewond: 5 jaar cel geëist

De vier gezinsleden verblijven deze week in Amerika: Jaydon moet daar medisch geholpen worden. Ze waren dan ook niet aanwezig bij de uitspraak. Wel waren er andere leden van de familie Aitatus en vrienden van Johnathan. Tijdens de zitting had de moeder van haar hart geen moordkuil gemaakt: “Jens, er gaat geen dag voorbij dat ik niet denk dat jij in de kist had moeten liggen en je vriend Steef zwaar gehandicapt moest blijven.”

Jens en Steef zaten samen in de auto die nacht. Steef had zijn vriend gevraagd met hem naar zijn huis te rijden, omdat daar was ingebroken. Jens gaf meer dan gas, want op een bepaald moment werd op de Megensebaan in Oss 164 kilometer per uur aangetikt. Toen ze de verkeerslichten bij de T-splitsing met de Singel 1940-1945 naderden, riep Steef nog wel ‘ho, remmen’. Tevergeefs: de botsing met de auto van de familie Aitatus was onvermijdelijk.

Jens zei direct na het ongeval dat zijn toen nog goede vriend Steef achter het stuur zat. Ook beweerde hij zich sommige dingen niet te kunnen herinneren. Voor de rechter gaf hij wel toe dat hij zelf had gereden. Hij zei veel spijt te hebben en verklaarde sinds die kerstnacht amper uit te gaan en geen druppel alcohol meer te hebben gedronken. Zijn vriendschap met Steef is voorbij.

De rechtbank sprak van 'oprechte en doorleefde' spijt, maar wees er ook op dat Jens 'zeer ingrijpend en onherstelbaar leed' bij de nabestaanden heeft aangericht. Er was vijf jaar geëist, maar de rechter heeft meer rekening gehouden met de jeugdige leeftijd van de Megenaar.

Zeven gewonden en veel schade na een ernstig ongeluk in Oss: