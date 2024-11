'Eigenaar had geen vergunning voor afgebrande loods', stellen ondernemers

Recylingbedrijf Kempenaars had geen vergunning om afval op te slaan in de loods waar donderdag een grote brand woedde. Dat stellen meerdere ondernemers van bedrijventerrein de Borchwerf tegenover Omroep Brabant. In het gebouw was ook geen brandalarm aanwezig, laten medewerkers van het bedrijf weten. De gemeente zegt niet te weten of het bedrijf een vergunning heeft. De eigenaar van Kempenaars weigert ieder commentaar.

Op de website van de Provincie Noord-Brabant worden omgevingsvergunningen gepubliceerd. Daar staat er ook een tussen van Kempenaars Recycling, verleend in 2011. De vergunning is voor het opslaan van maximaal 1.500 ton metaalafval en voor het opbulken van maximaal 10.000 ton kunststofafval.

Omgevingsvergunning Bedrijven die mogelijke hinder voor mensen en het milieu kunnen veroorzaken, moeten verplicht een zogeheten omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook voor recyclingbedrijven. Elke aanvraag van een omgevingsvergunning moet vervolgens gepubliceerd worden op internet of in een gemeentelijk nieuwsblad.

In de afgebrande loods zat tot kort geleden nog de elektrische fietsenfabrikant Timyo. Dat bedrijf werd in juli failliet verklaard. Daarna kwam Kempenaars Recycling in de loods te zitten. Binnen werden onder meer plastic flessen opgeslagen.

Volgens medewerkers van Kempenaars Recyling was er geen brandalarm aanwezig in het gebouw. Het vuur werd donderdag ontdekt door een medewerker, die daar aankwam om te beginnen met zijn werk. Hij zag vlammen uit een berg plastic komen en belde de hulpdiensten.

Donderdagmiddag brak een zeer grote brand uit bij een loods van recyclingbedrijf Kempenaars. Het pand is in vlammen opgegaan. De brand was rond acht uur 's avonds onder controle. Vrijdag is de brandweer nog de hele dag bezig met nablussen.

'Dit moet snel verplaatsen'

Volgens meerdere ondernemers op bedrijventerrein de Borchwerf in Roosendaal was er geen omgevingsvergunning het opslaan van afval in de loods die afbrandde. "Er ligt vele kubieke meters aan plastic en papier opgeslagen zonder dat daar een vergunning voor is", weet een van de buurondernemers. "Normaalgesproken moet je daar gigantische blusinstallaties voor hebben, maar dat was in die loods niet zo."

Ook een andere eigenaar van een bedrijf in de buurt spreekt vrijdag over het ontbreken van de juiste vergunning. "Het is toch gek dat ze zo'n loods dan volduwen met plastic. Dit moet heel snel verplaatsen naar een plek buiten de stad", vindt hij.

"Het verbaast ons al langer dat Kempenaars daar tonnen afval opslaat zonder enige maatregelen", zegt een andere ondernemer.

'Gaat niemand iets aan'

De eigenaar van Kempenaars wil vrijdag niet op vragen van Omroep Brabant reageren. "Het gaat niemand iets aan", zegt hij.

De gemeente Roosendaal laat weten dat de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) toezichthouder is als het gaat om dit soort vergunningen. Die onderzoekt nog of er een juiste vergunning was voor de loods en zo ja, of er dan aan de voorwaarden van die vergunning is voldaan. "Het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen", laat de gemeente weten.