Recyclingbedrijf had geen vergunning voor afgebrande loods

Recyclingbedrijf Kempenaars had geen vergunning om afval op te slaan in de loods waar donderdag een grote brand woedde. Dat bevestigt de gemeente Roosendaal na vragen van Omroep Brabant. Eerder op de dag vertelden ondernemers in de directe omgeving al dat er geen vergunning zou zijn. In het gebouw was ook geen brandalarm aanwezig, laten medewerkers van het bedrijf weten. De eigenaar van Kempenaars weigert ieder commentaar.

Donderdagmiddag brak een zeer grote brand uit bij een loods van recyclingbedrijf Kempenaars. Het pand is in vlammen opgegaan. De brand was rond acht uur 's avonds onder controle. Vrijdag is de brandweer nog de hele dag bezig met nablussen. Volgens medewerkers van Kempenaars Recycling was er geen brandalarm aanwezig in het gebouw. Het vuur werd donderdag ontdekt door een medewerker, die daar aankwam om te beginnen met zijn werk. Hij zag vlammen uit een berg plastic komen en belde de hulpdiensten. Binnen werden onder meer plastic flessen opgeslagen. Omgevingsvergunning

Bedrijven die mogelijke hinder voor mensen en het milieu kunnen veroorzaken, moeten verplicht een zogeheten omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook voor recyclingbedrijven. De gemeente Roosendaal bevestigt dat Kempenaars Recycling geen omgevingsvergunning had voor het adres waar donderdag een brand woedde. "Er was geen activiteit gemeld door de huurder van het pand", laat de gemeente weten. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor het bedrijf. De eigenaar van Kempenaars wil vrijdag niet op vragen van Omroep Brabant reageren. "Het gaat niemand iets aan", zegt hij. Aanvraag niet gepubliceerd

Elke aanvraag van een omgevingsvergunning moet gepubliceerd worden op internet of in een gemeentelijk nieuwsblad. Op de website van de Provincie Noord-Brabant worden omgevingsvergunningen gepubliceerd. Daar staat er ook een tussen van Kempenaars Recycling, verleend in 2011. De vergunning is voor het opslaan van maximaal 1.500 ton metaalafval en voor het opbulken van maximaal 10.000 ton kunststofafval. Maar die vergunning geldt voor de gebouwen die tussen de Stepvelden 2 en de Bosstraat 77 staan. De loods waar brand uitbrak, staat aan de andere kant van de weg. Daar is geen vergunning voor. Op deze beelden is de omvang van de brand van donderdag goed te zien: