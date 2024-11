Yibbi Jansen beste speelster van de wereld; Jeroen Delmée beste coach

Yibbi Jansen uit Gemonde is uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld. En Jeroen Delmée uit Boxtel werd gekozen tot ‘s werelds beste coach. Beiden dankten de uitverkiezing onder meer aan olympisch goud, afgelopen zomer in Parijs. De Internationale Hockey Federatie (FIH) heeft dit vrijdagavond tijdens een gala in de Aziatische staat Oman bekend gemaakt.

Yibbi Jansen is 24 en ze komt uit Gemonde. In juni won ze met de Nederlandse ploeg de Pro League en in augustus goud op de Olympische Spelen. Yibbi is de dochter van Ronald Jansen, die zelf als hockeykeeper zeer succesvol was. De speelster, die haar carrière begon bij Den Bosch, maakte dit jaar vooral indruk als strafcornerspecialiste.

De aanvalster van SCHC debuteerde in januari 2018 voor Oranje tijdens een wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Nederland won met 7-2 en Yibbi scoorde meteen. In de ruim tachtig interlands die ze sindsdien heeft gespeeld, heeft ze al 71 doelpunten gemaakt. In de olympische finale maakte ze de belangrijke 1-1, waarna het team van bondscoach Paul van Ass via shootouts goud pakte. Yibbi werd met negen doelpunten topscorer van het toernooi in de Franse hoofdstad. In de Pro League was ze goed voor negentien treffers.

Onder anderen Lidewij Welten, Maartje Paumen, Minke Booij en Mijntje Donners gingen haar voor.

Binnenkort vertrekt Yibbi overigens naar India om daar mee te doen aan de Hockey India League (HIL). De hockeyster werd geveild voor ruim dertigduizend euro. Daarmee wordt de tophockeyster zelfs de bestbetaalde niet-Indiase van alle hockeysters in de Indiase competitie.

Jeroen Delmée (51) leidde de Nederlandse mannenploeg naar de hoofdprijs op de Zomerspelen. Hij werd de eerste Nederlander die én als speler (1996 en 2000) én als coach olympisch goud heeft gewonnen. Delmée was als speler actief voor Tilburg, Den Bosch en Oranje Zwart.

Hij was bondscoach van België en Frankrijk voordat hij door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond werd aangesteld. Vorig jaar werd hij al Europees kampioen en leidde hij het team naar brons op het WK.

Joep de Mol uit Berkel-Enschot, een van Delmée's steunpilaren, was genomineerd bij de mannen. De titel was hem echter niet gegund.

