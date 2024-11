112-nieuws: Auto belandt op kop op snelweg • Auto in sloot na botsing

19.25

Via een opsporingsbericht is de Belgische politie op zoek naar de man die afgelopen dinsdagochtend vroeg in Rotterdam een stoeptegel gooide op het hoofd van een slapende man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Bekend is dat de man later die ochtend in Breda de trein heeft genomen naar België. Die had Brussel-Zuid als eindbestemming, maar deed in België nog zeven andere stations aan, waaronder Antwerpen-Centraal en Mechelen. Onbekend is waar de verdachte is uitgestapt.