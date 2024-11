112-nieuws: Auto belandt op kop op snelweg • Extra politie-inzet bij NAC

15.31

In een appartement aan de Dirigentlaan in Eindhoven is brand uitgebroken. Volgens een omstander stond de hele woonkamer in brand en waren de ramen van het appartement gesprongen. Er waren twee mensen binnen die de woning op tijd konden verlaten. Ze zijn niet gewond geraakt. De hulpdiensten rukte groots uit. De begane grond is ontruimd. De brandweer had de brand snel onder controle. De begane grond moet grondig geventileerd worden door de rook.

