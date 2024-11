112-nieuws: vrouw gewond bij botsing • mannen met breekijzer in tuin

14.47

Een vrouw is lichtgewond geraakt bij een botsing op de Tilburgseweg in Oosterhout. Twee auto's botsten op elkaar. Vervolgens kwam een van de auto’s tegen een geparkeerde bestelbus aan. Een bergingsbedrijf is ter plaatse om de auto’s te takelen. De weg is afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk.