Brabant gaat voor winst Regio Songfestival: volg hier alle ontwikkelingen

18.50

Hij blikt met heel veel plezier terug op zijn Regio Songfestival-avontuur. "Die maand voorafgaand aan de show is echt bizar geweest en zo leuk. Het was zo veel en bijzonder dat ik pas later besefte wat we mee hadden gemaakt." Sam maakte zelfs een theatershow van het songfestival-avontuur met zijn broer. "Het was echt een supervette tijd en nu de tweede editie is, herbeleef je alles weer."

Het gevoelige nummer 'Proost op het leven' van de broertjes Knoop uit Geertruidenberg is inmiddels een Brabantse klassieker. "En dat is echt bizar, dat hadden we nooit durven dromen. Het is een enorme eer dat ons nummer gewoon in de Brabantse Top 100 staat tussen al die andere prachtige liedjes."

Sam is heel erg te spreken over de Brabantse inzending. "Als het om kwaliteit gaat, hebben we met Dominique al gewonnen", zegt Sem. Maar hij benadrukt wel dat zijn opvolgster de hulp van Brabant nodig heeft. "Dus als je gaat stemmen. Doe dat niet één, twee of drie keer, maar tien keer. Laat zien dat je een echte Brabander bent en trots op je provincie."