De lijnen zijn geopend: stem nu op onze Dominique op het Regio Songfestival

21.39

Waar hebben we net naar zitten kijken? Braidy is niet zo lekker bij stem, maar dat maakt precies niks uit. Want de tekst is zo simpel dat iedereen met hem mee kan zingen. Dat moet ook natuurlijk als je uit de regio Rijnmond komt, dan moet je het een beetje simpel houden. Ja toch? Of niet dan? Maar even zonder grappen, dit zou toch zomaar kunnen winnen omdat 'Banaan' swingt en blijft hangen. Alleen of je er trots op moet zijn, laten we even in het midden. Gaan met die Banaan naar de volgende deelnemer uit Groningen.