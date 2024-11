Helaas onze Dominique redt het net niet, Gelderland wint Regio Songfestival

18.15

Het nummer 'Wie we waren' gaat over thuiskomen volgens Dominique. “Ik ben iemand die hard rent voor m'n dromen en ambities, maar tegelijkertijd daardoor ook dingen van vroeger, van thuis, los moet laten. Het gaat over het verlangen naar de rust die je thuis kunt vinden in een maatschappij waar iedereen keihard aan het rennen is. En daarom is Brabant, écht thuiskomen voor mij.”