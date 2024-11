Nicole zat opgesloten in de lift: 'Dacht straks moet ik hier nog slapen'

Minimaal twee keer per dag zit er iemand vast in de lift in onze provincie. Het overkwam Nicole Plantaz (33) uit Boxtel twee jaar geleden, toen ze nog in Asten woonde. Ze was net terug uit het ziekenhuis, waar ze haar been had gebroken. "We merkten eigenlijk niets van dat de lift stuk was, maar toen belde mijn moeder waar we toch bleven."

Voor veel mensen is het een nachtmerrie: vastzitten in de lift. Vorig jaar moest de brandweer bijna 800 keer iemand uit een lift bevrijden. Dat zijn meer dan twee incidenten per dag, blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Eind oktober stond de teller al op 700. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vindt deze cijfers opvallend en is daarom een onderzoek gestart naar de oorzaak van de liftopsluitingen.

"We dachten dat we in een verkeerde film zaten."

Bij Nicole moest de brandweer ook komen. "We begonnen allemaal op de knoppen te drukken om contact te krijgen, maar niets werkte." Uiteindelijk besloot ze met degene met wie ze in de lift zat het servicenummer van het liftbedrijf te bellen. "Maar dat bedrijf zat in Amsterdam, en daar moest ook de liftmonteur vandaan komen. Dat zou te lang duren, dus hebben we maar de brandweer gebeld." Volgens protocol wordt de brandweer ingeschakeld als een monteur niet binnen een uur ter plaatse kan zijn.

"Dit kan er ook nog wel bij."

Gelukkig raakte Nicole niet in paniek. "Ik deed er lacherig over en dacht: dit kan er ook nog wel bij." Al was het niet bepaald comfortabel om in een kleine lift opgesloten te zitten met een gebroken been. "We hebben geprobeerd om mij zo goed mogelijk neer te zetten." De brandweer stelde Nicole en haar medeliftgevangene gerust via de telefoon. "Ze vertelden ons wat ze gingen doen en dat ze de lift omhoog zouden trekken of laten zakken. Dat gaf wel een prettig gevoel."

"Ik wilde er na een half uur echt uit."

"Na een half uur begon ik het echt lastig te vinden. Het werd warm, ik had pijn aan mijn been, en ik wilde er echt uit", blikt Nicole terug. "Ik bleef rustig, maar de persoon waarmee ik vastzat begon wat in paniek te raken. We hadden geen drinken en niks gegeten door ons ziekenhuisbezoek." De lift zat vast tussen twee verdiepingen, wat het extra moeilijk maakte om snel te handelen. "Ik dacht nog, straks moet ik hier een nacht in de lift blijven," vertelt Nicole. Uiteindelijk duurde het de brandweer ruim een uur tot anderhalf uur om Nicole uit de lift te bevrijden.

"Je raakt het besef van tijd een beetje kwijt."