Elke dag zitten Brabanders vast in een lift, onderzoek gestart

Het is een nachtmerrie van veel mensen: vastzitten in een lift. Dat gebeurt minimaal twee keer per dag in Brabant, blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Vorig jaar moest de brandweer bijna 800 keer mensen bevrijden uit een benarde situatie, in de eerste tien maanden van dit jaar staat de teller op bijna 700. De cijfers zijn ook opgevallen bij de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant, daar zijn ze een onderzoek gestart naar liftopsluitingen.

Volgens de drie Veiligheidsregio’s van Brabant ligt het aantal liftopsluitingen nog een stuk hoger. Zo komt de brandweer pas als een monteur niet binnen 1 tot 1,5 uur aanwezig kan zijn. “Wij komen ook direct als er paniek is bij de mensen die in de vastgelopen lift zitten of bij een medische noodsituatie.” Onderzoek gestart

Uit cijfers van de Veiligheidsregio’s blijkt dat in 2023 de brandweer 795 keer mensen uit een lift moest bevrijden. Van januari tot en met oktober dit jaar gebeurde dat al 672 keer. “We zien een lichte stijging door de jaren heen”, zegt een woordvoerder van Midden- en West-Brabant. “Daarom zijn we een onderzoek gestart.” Vincent Baartmans van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wil erachter komen waardoor de liften vastlopen. “Komt het doordat mensen langer thuis blijven wonen? Komt het door meer hoogbouw? Of door verouderde liften of misschien een gebrek aan onderhoud?” Op dit moment houdt de brandweer namelijk niet bij waardoor een opsluiting komt. “Na het bevrijden van de personen uit de lift, keert de brandweer weer terug. Wij doen geen verder onderzoek naar de oorzaak”, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Besparingen

Harold Bussing is directeur van liftbedrijf KONE en ziet meerdere oorzaken voor de storingen. “Zo hebben we door de wateroverlast van de laatste jaren meer storingen gehad.” Maar de belangrijkste oorzaak volgens hem: verouderde liften. “Gelukkig zijn veel woningbouwcoöperaties begonnen aan het moderniseren van hun liften.” Elke 18 maanden is een liftkeuring verplicht. Een soort apk dus. Maar onderhoud is niet verplicht, weet Bussing. “Veel bedrijven en verhuurders besparen daarop. Als er dan bij een oude lift een onderdeel ineens kapot gaat, is het soms lastig om snel aan een vervangend onderdeel te komen.” Het is een belangrijke reden waarom laatste jaren liften, eenmaal kapot, lange tijd stilstaan.