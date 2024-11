112-nieuws: lange file na ongeluk op A27 • mishandeling in Dongen

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

06.16 Ongeluk op A27 De linkerrijstrook van de A27 van Breda richting Gorinchem is dicht bij Nieuwendijk na een ongeluk. Verkeer komt vanaf Oosterhout in de file terecht. Die was rond halfzeven acht kilometer lang. De vertraging bedroeg op dat moment meer dan een uur. Foto: X/ANWB Verkeersinformatie Omrijden kan via Dordrecht over de A59 en de A16.

23.36 Mishandeling in Dongen In Dongen is gisteravond laat iemand mishandeld. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Foto: Instagram politie Langstraat