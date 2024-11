112-nieuws: lange file na ongeluk op A27 • slingerende automobilist gestopt

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.10 Lange file op A58 Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven staat een file van ruim zeventig minuten. Bij Best is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daarom dicht. Ook op andere wegen is het druk, daar lees je hier meer over.

07.09 Ongeluk met drie auto's op A50 Verkeer komt op de A50 van Arnhem richting Eindhoven in een lange file terecht voor knooppunt Paalgraven na een ongeluk waarbij drie auto's betrokken zijn. De file begint bij knooppunt Ewijk. De vertraging bedroeg rond kwart over zeven vanochtend ruim veertig minuten.

06.49 Slingerende automobilist gestopt Een slingerende automobilist die geen richting aangaf is afgelopen nacht door de politie gestopt in Veghel. De 19-jarige man, die pas sinds kort een rijbewijs heeft, bleek onder invloed in cannabis. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur.

06.36 Jonge joyrider Een 13-jarige joyrider ging afgelopen nacht in Veghel ervandoor met de scooter van een kennis., iets waar zijn ouders niet blij mee waren. Toen de jongen hoorde dat de politie hem zocht, reed hij snel weer naar huis.

06.16 Ongeluk op A27 De linkerrijstrook van de A27 van Breda richting Gorinchem is dicht bij Nieuwendijk na een ongeluk waarbij meerdere voertuigen zijn betrokken. Verkeer komt vanaf Oosterhout in de file terecht. Die was rond kwart voor acht 's ochtends twaalf kilometer lang. De vertraging bedroeg op dat moment 35 minuten. Het ongeluk gebeurde op de A27 bij Nieuwendijk (foto: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie). Foto: Instagram politie Dongemond Foto: X/ANWB Verkeersinformatie Omrijden kan via Dordrecht over de A59 en de A16.

23.36 Mishandeling in Dongen In Dongen is gisteravond laat iemand mishandeld. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Foto: Instagram politie Langstraat