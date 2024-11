112-nieuws: scooterrijdster valt in sloot • auto komt in sloot terecht

20.00

Op Den Oudert in Wijk en Aalburg is een jongeman vanavond met zijn auto in een sloot terecht gekomen. Hij verloor rond kwart over zeven de macht over het stuur. In de auto zaten drie personen. Ze konden allemaal zelfstandig uit de auto komen. De inzittenden zijn in een ambulance gecontroleerd, maar er was geen sprake van ernstige verwondingen. Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder de bocht miste en de sloot in reed.