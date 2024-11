112-nieuws: scooterrijdster valt in sloot • minder treinen door onderzoek

13.40

Een scooterrijdster is vanmiddag in de sloot terecht gekomen langs de Sprundelsebaan in Etten-Leur. Het is niet duidelijk hoe dit kon gebeuren. Volgens omstanders is ze aangereden door een automobilist die bumperkleefde. De scooterrijdster is behandeld in een ambulance en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De scooter is door de politie uit de sloot gehaald en geparkeerd bij buurtbewoners.