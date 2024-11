Nog langer wachten op stikstofplannen Rijk, wel geld voor natuur

Het zal nog langer gaan duren voordat er duidelijkheid komt over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Begin deze week lukte het kabinet niet om het eens te worden over de plannen van landbouwminister Femke Wiersma (BBB). Het is nog niet duidelijk waarom er geen overeenstemming werd bereikt.

Eerder schrapte het kabinet de 20 miljard euro die bedoeld was voor de plannen die provincies moesten opstellen op het gebied van stikstof, biodiversiteit en waterkwaliteit. De provincie blijft verantwoordelijk voor het behalen van die doelen, maar het is nog altijd wachten op nieuw beleid en aanvullende financiering uit Den Haag. Innovatie

Over dat nieuwe beleid lekten al enkele details uit. RTL Nieuws berichtte eerder over de manier waarop de minister de 5 miljard euro uit het hoofdlijnenakkoord wil verdelen. De helft van dat geld moet naar innovaties die de stikstofuitstoot verminderen, zoals nieuwe stalsystemen en andere experimentele maatregelen. Dat het kabinet inzet op innovatie is op zich geen nieuws. “In het regeerakkoord staat heel duidelijk dat we de afname van stikstof met innovatie willen bereiken,” zei minister Wiersma maandagavond na afloop van de ministerraad. Bij de volgende ministerraad, aanstaande vrijdag, mag ze opnieuw proberen haar collega’s te overtuigen. Naast innovatie wil de minister één miljard euro uittrekken voor een nieuwe vrijwillige uitkoopregeling voor boeren die willen stoppen. Deze regeling zou al volgend jaar van start moeten gaan. Daarnaast is er 500 miljoen euro gereserveerd voor maatregelen tegen de mestcrisis en 450 miljoen voor onder andere PAS-melders, jonge boeren en een nieuw rekensysteem voor stikstof. Voor natuurbeleid heeft de minister 750 miljoen euro beschikbaar in haar plannen. Provincie herijkt eigen aanpak

Ondertussen werkt de provincie aan een eigen stikstofbeleid. De huidige maatregelen zijn niet voldoende om de gestelde doelen te halen, dus er moet meer gebeuren. Zo wil het college van Gedeputeerde Staten aansluiten bij de landelijke opkoopregeling en wordt er gedacht aan emissiezones rond natuurgebieden. In een straal van bijvoorbeeld vijf kilometer rondom natuurgebieden zou dan geen verkeer meer mogen komen. Ook moeten natuurgebieden eigen stikstofdoelen krijgen. LEES OOK: Stikstofcrisis: provincie wil boeren uitkopen en auto's weren bij natuur Desondanks is het college van mening dat er dringend een landelijk beleid nodig is. “Veel van de stikstof die neerslaat in Brabantse Natura2000-gebieden komt niet uit Brabant,” zegt stikstofgedeputeerde Wilma Dirken (VVD). “Daarom is breed rijksbeleid nodig om sneller de stikstofuitstoot te verminderen. Alleen dan kunnen we in Brabant sneller overgaan tot vergunningverlening.” Gedeputeerde Hagar Roijackers (GroenLinks), verantwoordelijk voor Natuur, Milieu en de Aanpak Landelijk Gebied, voegt toe: “In Brabant wachten we de definitieve natuur- en stikstofaanpak af. Dit pakket is hard nodig om de ‘stikstofdeken’ te verminderen, het noodzakelijke natuurherstel door te zetten en een duurzaam toekomstperspectief voor onze Brabantse boeren te bieden.” Lichtpuntje

Maandagavond kwam er een kleine opsteker uit Den Haag. Provincies krijgen 1,3 miljard euro voor natuurbehoud. Brabant kan uit dit potje rekenen op 138,4 miljoen euro tot 2027 voor natuurmaatregelen en 40 miljoen euro tot 2032 voor bosbeheer. Dit geld wordt ingezet om kwetsbare natuur in de provincie te ontlasten en te herstellen.