Tientallen miljoenen vanuit Den Haag naar Brabant voor bereikbaarheid

De komende jaren krijgt Brabant tientallen miljoenen euro's van het Rijk om de bereikbaarheid in de provincie te verbeteren. Met het geld kan bijvoorbeeld weer gewerkt worden aan snelwegprojecten, die eerder op pauze werden gezet. Ook is er geld voor het openbaar vervoer en komen er nieuwe snelfietsroutes.

Snelwegen In juni vorig jaar zette toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) een aantal grote infrastructuurprojecten op pauze. Redenen hiervoor waren de stikstofproblematiek, stijgende kosten en een gebrek aan mensen die het werk konden doen.

Openbaar vervoer

Ook voor het openbaar vervoer en voor de fiets trekt Den Haag de portemonnee. Zo komt er 200 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die op korte termijn het gebruik van de fiets moeten stimuleren en voor beter openbaar vervoer in de Brainportregio. Er komt een snelle buslijn tussen Eindhoven en de Meierij en onder voorwaarden ontvangt de provincie drie miljoen euro voor snelfietspaden tussen Eindhoven en Gemert en tussen Helmond en Deurne.

Uit de plannen die dinsdag door de minister van Infrastructuur bekend zijn gemaakt blijkt ook dat het Rijk en de regio komend jaar een besluit nemen over het project 'Knoop-XL'. Zo heet de gebiedsontwikkeling in het Eindhovense stationsgebied. Er moeten onder meer woningen en een nieuw ondergronds busstation komen.

Ook moet er begin 2025 meer duidelijk komen over de aanpak van het stationsgebied in Den Bosch. Onder de noemer 'Bosch Centraal'. Het stationsgebied moet groener en duurzamer worden. Daarnaast gaat ook gekeken worden naar verstedelijking in de stationsgebieden van Oss en Roosendaal.

Om het Wilhelminakanaal in Tilburg beter geschikt te maken voor grote binnenvaartschepen, wordt het kanaal verbreed en wordt Sluis ll aangepast.

