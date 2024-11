Protest tegen onderwijsbezuinigingen gaat in Tilburg gewoon door

De landelijke demonstratie in Utrecht tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs ging daar donderdag niet door. Dit op advies van de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. De veiligheid van demonstranten zou 'onvoldoende gewaarborgd' kunnen worden. Op de campus van de universiteit in Tilburg werd donderdagmiddag gewoon tegen de aangekondigde bezuinigingen gedemonstreerd.

Studenten en docenten trokken over het terrein van de Tilburse universiteit en stonden bij de hoofdingang. Daar scandeerden ze leuzen en hingen ze vlaggen op met teksten om hun ongenoegen over de bezuinigingen duidelijk te maken. “Sta op en vecht, onderwijs is ons recht”, is een van de leuzen die in het Engels werd gescandeerd. Ook werden er speeches gegeven door studenten en docenten.